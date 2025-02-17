Правительство России утвердило постановление, разрешающие применять биометрию для посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность.
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Правительство России утвердило постановление, разрешающие применять биометрию для посадки на поезд, если у перевозчика есть такая техническая возможность.