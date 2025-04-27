Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новая порция «целителей»

Новая порция «целителей»

Фильтр для воды, «спасающий от рака», за 100 тысяч, чудо-чехол для телефона с «защитой биополя» и прочие «оздоровительные» вещи выставил на продажу российский «доктор народной медицины»Волшебные приборы продаёт Александр Огулов, как он сам себя называет — доктор народной медицины.

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Комментарии
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Игорь Матыс
Есть дураки, а ведущие найдутся
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15 час.
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