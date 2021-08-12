День Воздушно-космических сил в России отмечают 12 августа

День Военно-воздушных сил в России отмечают с 1997 года. После создания ВКС в 2015 году, в состав которых вошли в том числе и ВВС, праздник получил общее название — День Воздушно-космических сил Российской Федерации, передает телеканал «Известия».
День Военно-воздушных сил в России отмечают с 1997 года. После создания ВКС в 2015 году, в состав которых вошли в том числе и ВВС, праздник получил общее название — День Воздушно-космических сил Российской Федерации, передает телеканал «Известия».
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