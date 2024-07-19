В Нижегородской области стартовал отбор на второй сезон проекта «Женское лидерство»

Открыта регистрация на второй сезон программы «Женское лидерство. Нижегородская область». Миссия проекта – создание образовательной площадки для развития и объединения успешных женщин, готовых созидать, развивать и творить на благо региона.
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