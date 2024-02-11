Новый прорыв в анализе крови для лечения шизофрении – Molecular Psychiatry

Авторы нового исследования разработали революционный анализ крови, способный измерять тяжесть и риск шизофрении, фундаментально изменив подход к диагностике и лечению этого сложного психического расстройства.
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