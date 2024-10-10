Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Мочить поляков и остальных тожИван Охлобыстин: ...
  • Eduard
    Фашиская власть Киева никому ни в праве указывать,своих бы майдановсцев пересажали!МИД Украины призв...
  • Eduard
    МУС непризнаный Суд,это вообще не суд на самом деле! Его создали американцыдля своих делишек,естественноамериканских...Украина потребова...

"Всё взрывается": Одна из самых массированных атак по России: Атакован военный аэродром в Адыгее. Люди в панике. Города в едком дыму

"Всё взрывается": Одна из самых массированных атак по России: Атакован военный аэродром в Адыгее. Люди в панике. Города в едком дыму

Поступают тревожные сообщения о продолжающейся в течение ночи одной из самых массированных атак противника по регионам России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Лагно
А мы всё надеялись,что вот вот господа ВВП и БЕССОНОВ начнут воевать пр взрослому,но.....????
Ответить
17 час.
Олег Шабалин
Ага, всё прям взрывается,взрыв шароварных мозгов.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх