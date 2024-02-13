Журналист Kарлсон исключил победу Украины в СВО: главное за сутки

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украине не победить в конфликте с Россией, Владимир Путин рассказал о росте экономики, а власти Кубани увеличили выплаты бойцам, участвующим в спецоперации.
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