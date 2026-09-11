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Спорт Уик-Энд

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Почему СКА проиграл «Спартаку» - объяснения Игоря Ларионова

Почему СКА проиграл «Спартаку» - объяснения Игоря Ларионова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении от «Спартака» (1:3). «Интересный и непростой матч, с большим количеством удалений, которые в принципе повлияли на результат.

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