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Китай

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Власти Китая повысили до 2-го уровня режим экстренного реагирования на стихийные бедствия в провинции Хунань

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Государственный комитет по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим повысил режим экстренного реагирования на стихийные бедствия до 2-го уровня -- второго по значимости в четырехуровневой системе -- в провинции Хунань /Центральный Китай/, которая продолжает страдать от наводнений.

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