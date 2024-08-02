Власти Китая повысили до 2-го уровня режим экстренного реагирования на стихийные бедствия в провинции Хунань

Пекин, 1 августа /Синьхуа/ -- Государственный комитет по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим повысил режим экстренного реагирования на стихийные бедствия до 2-го уровня -- второго по значимости в четырехуровневой системе -- в провинции Хунань /Центральный Китай/, которая продолжает страдать от наводнений.