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Журнал «Профиль»

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Сериал по "Гарри Поттеру" принесет поклонникам "больше удовлетворения", считает Сириус Блэк (в миру – Гэри Олдман)

Сериал по "Гарри Поттеру" принесет поклонникам "больше удовлетворения", считает Сириус Блэк (в миру – Гэри Олдман)

По мнению знаменитого британского актера, режиссера и музыканта, поклонникам вселенной Гарри Поттера новый сериал понравится.

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