Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» приступил к летным испытаниям

Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» приступил к первому этапу летных испытаний на аэродроме под Новосибирском, хотя по первоначальным планам беспилотник должен был пройти все испытания до конца 2023 года и в этом году должны выпустить не менее десяти «Партизанов».