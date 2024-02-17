Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» приступил к летным испытаниям

Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» Тяжелый транспортный БПЛА «Партизан» приступил к первому этапу летных испытаний на аэродроме под Новосибирском, хотя по первоначальным планам беспилотник должен был пройти все испытания до конца 2023 года и в этом году должны выпустить не менее десяти «Партизанов».
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