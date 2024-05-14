ТОП-10 книг про Великую Отечественную войну

Подборка ярких произведений от писателей-фронтовиков. «Нас называли ночными ведьмами» предоставлено издательством «Азбука»46-й гвардейский Таманский полк ночных бомбардировщиков был сформирован в октябре 1941-го и за три года сделал 24 тысячи боевых вылетов.