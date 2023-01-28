Военное обозрение

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«Возможно, было столкновение»: в Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

«Возможно, было столкновение»: в Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

В индийском штате Мадхья-Прадеш, расположенном в центральной части государства, сегодня ранним утром произошло падение двух истребителей ВВС страны – Су-30 и Mirage 2000, закупавшихся ранее у, соответственно, России и Франции.

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