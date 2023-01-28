«Возможно, было столкновение»: в Индии разбились истребители Су-30 и Mirage 2000

В индийском штате Мадхья-Прадеш, расположенном в центральной части государства, сегодня ранним утром произошло падение двух истребителей ВВС страны – Су-30 и Mirage 2000, закупавшихся ранее у, соответственно, России и Франции.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии