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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави о возможном увольнении: «СМИ должны что-то публиковать, но для меня ничего не меняется. «Барса» – клуб всей моей жизни. Я спокоен и жду завтрашней игры»

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

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