Три страны выступили против возвращения сборной России по футболу

РИА Новости/Григорий Сысоев Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен воспрепятствовать возвращению российских клубов в европейские турниры, даже несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с России.
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