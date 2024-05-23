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Петербургский дневник

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Китай проводит двухдневные военные учения у Тайваня

Задействованы сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в четверг начали совместные военные учения вокруг Тайваня, сообщило Министерство обороны КНР.

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