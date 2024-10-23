Стало известно о нестандартных ожиданиях российских мужчин от первого свидания

Почти половина российских мужчин надеется получить от женщины подарок на первом свидании. Другие нестандартные ожидания от первого свидания стали известны из опроса дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого имеются в распоряжении редакции «Ленты.
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