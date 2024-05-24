Экс-солистка "Тату" Волкова рассказала, какая болезнь заставила её покинуть эстраду

Юлия Волкова призналась, что долгое время боролась с раком щитовидной железы. Из-за этой болезни она и потеряла голосБывшая солистка "Тату" Юлия Волкова стала участницей "Инсайт шоу", выпуск которого опубликован на YouTube.
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