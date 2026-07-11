Глава ИИ-стартапа MiniMax отказался от зарплаты до создания AGI на фоне обвала акций на 80%

Ян Цзюньцзе пообещал не брать ни цента, пока не создаст сверхинтеллект, и раздать сотрудникам 5% своих акций, чтобы спасти компанию от крахаОснователь китайской AI-компании MiniMax Ян Цзюньцзе (Yan Junjie) заявил сотрудникам, что откажется от зарплаты до тех пор, пока компания не создаст AGI (Artificial General Intelligence) — систему, способную выполнять широкий круг интеллектуальных задач на уровне человека.
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