Глава ИИ-стартапа MiniMax отказался от зарплаты до создания AGI на фоне обвала акций на 80%

Ян Цзюньцзе пообещал не брать ни цента, пока не создаст сверхинтеллект, и раздать сотрудникам 5% своих акций, чтобы спасти компанию от крахаОснователь китайской AI-компании MiniMax Ян Цзюньцзе (Yan Junjie) заявил сотрудникам, что откажется от зарплаты до тех пор, пока компания не создаст AGI (Artificial General Intelligence) — систему, способную выполнять широкий круг интеллектуальных задач на уровне человека.