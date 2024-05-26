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Трамп: главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от фашистов изнутри

Трамп: главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от фашистов изнутри

Главная угроза США исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов». Соответствующее заявление в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне сделал бывший глава государства Дональд Трамп.

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