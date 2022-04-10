Кожевников о «Тракторе»: «Крепкие ребята, но с одним звеном трудно, у легионеров нет игры. «Металлург» выглядит сильнее»

Александр Кожевников считает, что «Металлург» выглядит сильнее «Трактора». Магнитогорцы выиграли четвертый матч финала Востока со счетом 6:0 и повели в серии – 3-1.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии