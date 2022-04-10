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Кожевников о «Тракторе»: «Крепкие ребята, но с одним звеном трудно, у легионеров нет игры. «Металлург» выглядит сильнее»

Александр Кожевников считает, что «Металлург» выглядит сильнее «Трактора».  Магнитогорцы выиграли четвертый матч финала Востока со счетом 6:0 и повели в серии – 3-1.

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