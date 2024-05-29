Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Немцы обьявили Орбана «российским агентом» и предлагают делать вид, что его нет

Немцы обьявили Орбана «российским агентом» и предлагают делать вид, что его нет

Немецкие СМИ снова накинулись на Виктора Орбана. В этот раз моральным обликом венгерского премьера занялась Frankfurter Allgemeine Zeitung, по мнению авторов которой «Виктор Орбан ведет себя, как российский агент».

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