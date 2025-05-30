"Дефицит семян и специалистов". Эксперт назвал причины проблем с картофелем в России

Фермер заявил amic.ru, что в прошлом году посевы в стране упали, а поддержка отрасли остается недостаточной Проблемы с картофелем в России объясняются прежде всего недостатками в руководстве аграрной отрасли в целом, которое ставит целью прежде всего получить прибыль, а не накормить страну, заявил в беседе с amic.