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АГРОЭКО: российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию

АГРОЭКО: российские компании готовятся начать массовые поставки свинины в Индию

Российские агропромышленные компании начнут массово экспортировать свинину в Индию, заявил руководитель направления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павел Юдин.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Политика проводимая властью, в угоду бизнес олигархических мафиозных семейных кланов агропромышленного сектора, в очередной раз показывает, что нет ни какой политики в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, конкуренции среди них и снижение стоимости сельскохозяйственной продукции на прилавках магазинов, за счет насыщения рынка. Россия столкнется из за экспорта говядины, свинины и т.д. мясной продукции с вымыванием ее в торговых сетях, росту цен и т.д. со всеми вытекающими негативными последствиями для населения. Как это произошло с яйцом, мясом птицей и мясом птицы и росту цен на них в торговых сетях. При всей этой политике по экспорту продовольствия Россия закупает свинину, говядину, мясо птицы в Бразилии и других государствах. Кстати все это еще и финансируется за счет народных бюджетных средств, как сельское хозяйство в России, так и импорт продовольствия из за его нехватки в России. Пока власти не запретят экспорт сельхозпродукции из России и наполнение внутреннего рынка качественным продовольствием и запретом на низкокачественное продовольствие с использованием химических вредных заменителей, ГМО, трансжиров, низкокачественного пальмового масла и т.д., а с переходом на натуральное высококачественное продовольствие и только по ГОСТУ безо всяких заводских ТУ, население будет болеть, вымирать и становится не способным воспроизводиться. Хватит кормить Россиян отбросами и непригодным продовольствием, которым в свое время даже скотину не кормили. Пора ввести ГОСТ на фасовку продовольствия, а то уже водку стали разливать по 450, 380 грамм, бакалею и молочку 0.8 литра, масло сливочное 280 грамм и т.д. и так во всем. Мало того что раньше высчитывали цены которые стояли на ценниках в граммах, так по мимо этого теперь и граммовку смотреть народу приходиться. Как хорошо рапортовать что нет роста цен, да но количество в упаковках уменьшается. Куда делись продукты 1, 2, 3 сорта, некондиция? Мясо по категориям? Вообще в России власть отвечает хотя бы за что нибудь? Складывается впечатление, что только на словах. При всем таком положение на продовольственном рынке агрохолдинги с лоббистами из политиков и чиновников уничтожают личные подворья, фермерские и хуторные хозяйства, в интересах агро и продовольственных олигархов, которые хотят диктовать цены на продовольствие в России. Прекратить льготное финансирование, предоставлять налоговые льготы и т.д на всю сельхозпродукцию продукцию поставляемую на экспорт, за счет народных бюджетных средств. Невольно возникает вопрос на кого в России работает власть, сельское хозяйство, агрохолдинги, переработчики сельхозпродукции с производителями продовольствия и торговыми сетями. Судя по росту цен, дефициту продовольствия и его качеству, однозначно на врагов России и народа...
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