Представитель Бобруйщины принята в Белорусский союз мастеров народного творчества.

Двенадцать талантливых мастеров из Могилевской области - представители Бобруйского, Горецкого, Славгородского, Хотимского, Шкловского районов и города Могилева - стали членами Белорусского союза мастеров народного творчества.
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