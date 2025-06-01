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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Представитель Бобруйщины принята в Белорусский союз мастеров народного творчества.

Представитель Бобруйщины принята в Белорусский союз мастеров народного творчества.

Двенадцать талантливых мастеров из Могилевской области - представители Бобруйского, Горецкого, Славгородского, Хотимского, Шкловского районов и города Могилева - стали членами Белорусского союза мастеров народного творчества.

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