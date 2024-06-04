США предлагают новый план перемирия между Израилем и ХАМАСОМ

Соединенные Штаты Америки представили в Совете Безопасности ООН новый проект резолюции, направленный на поддержку предложения о прекращении боевых действий между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС.
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