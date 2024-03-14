Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • sylpfide sylpfide
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«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

«Возьмите 20 тысяч мешков для трупов»: экс-аналитик ЦРУ о войсках НАТО на Украину

  У России достаточно возможностей для того, чтобы уничтожать базы НАТО в Польше и Румынии. Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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