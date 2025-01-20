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Армия России заняла населенный пункт под Луганском

Армия России заняла населенный пункт под Луганском

Российская армия взяла под контроль село Новоегоровка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

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