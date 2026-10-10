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Царьград

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В Беларуси запретили чай Greenfield: нашли плесень и кишечную палочку

В Беларуси запретили чай Greenfield: нашли плесень и кишечную палочку

Беларусь запретила ввоз чая Greenfield от «Орими».Ввоз и продажа чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans запрещены в Беларуси с 10 октября.

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