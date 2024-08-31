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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Гаилә үзәге янында узган бәйрәм концертында яшь егет сөйгәненә тәкъдим ясады

Гаилә үзәге янында узган бәйрәм концертында яшь егет сөйгәненә тәкъдим ясады

Казанның гаилә үзәге янында Республика һәм Шәһәр көне уңаеннан оештырылган зур бәйрәм концерты барышында Кирилл Колидов исемле егет үзенең сөйгәненә зур сәхнәдән, меңләгән казанлылар алдында тәкъдим ясады.

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