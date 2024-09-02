Две сотни боевиков «Азова*» накрыл удар возмездия: Карта специальной военной операции на Украине на 2 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ западных регионах Украины жители испытывают постоянный страх, реагируя на каждый неожиданный звук как на возможное начало воздушной атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии