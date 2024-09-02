Две сотни боевиков «Азова*» накрыл удар возмездия: Карта специальной военной операции на Украине на 2 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ западных регионах Украины жители испытывают постоянный страх, реагируя на каждый неожиданный звук как на возможное начало воздушной атаки.