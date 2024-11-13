Обвинение потребовало продлить арест бывшего главы Сочи Копайгородского

Ходатайство о продлении ареста бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского будет рассмотрено Мещанским судом Москвы 14 ноября, сообщает 13 ноября «Ъ-Кубань», ссылаясь на слова адвоката экс-мэра Павла Зайцева.
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