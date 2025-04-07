Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Царев какой то мутный, двурушник какой то. И-нашим, и-вашим. И вообще, какого черта он лопочет, раз сам то по сути-ни...Россия переоценил...
  • александр петров
    Вот "ндравится" мне политика "Дони"!! Нормальному человеку такое в голову не может прийти. Представьте на минуточку, ...После введения Тр...
  • Сергей Лазарев
    Царев - Ты идиот!!!                                                                                                Ро...Россия переоценил...

Трамп высказался об украинском конфликте: «Мне не нравятся бомбардировки»

Трамп высказался об украинском конфликте: «Мне не нравятся бомбардировки»

Американские переговорщики общаются с российской стороны, добиваясь, чтобы армия России прекратила военные операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
А мне этот петух не нравится!! Ичё?!?!
Ответить
21 час.
наверх