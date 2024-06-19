В Ленобласти «активизировались» педофилы

Только за сутки оперативникам поступили данные о минимум трех случаях насилия над детьми. Под Петербургом только за один день оперативникам поступила информация о минимум трех педофилах и совершенных ими преступлениях.
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