НАТО ответит на победу Трампа интересом к ядерному оружию Киева — политик

Заинтересованность в реализации ядерной программы Украины после победы Дональда Трампа на выборах президента США будет проявлять НАТО, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 14 ноября в социальной сети Х.
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