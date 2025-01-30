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Квартира, дом, дача

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Теперь в квартире все лаконично и ничего не напрягает: 5 решений, уменьшающие визуальный шум

Теперь в квартире все лаконично и ничего не напрягает: 5 решений, уменьшающие визуальный шум

Не стоит считать, что засилье статей, связанных с визуальным шумом в квартире либо в доме - следствие того, что некоторые люди окончательно избалованы житейской негой и комфортом и поэтому придумывают себе несуществующие проблемы.

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