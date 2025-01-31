Около 49 тысяч ям отремонтировали на дорогах в Подмосковье с начала января

Темпы ямочного ремонта нарастили в Подмосковье. Из-за частых колебаний температуры и переменчивой погоды покрытие на дорогах местами повредилось, а благодаря теплу специалисты смогли раньше начать работы.
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