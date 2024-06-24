"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе© AP Photo / Olivier Matthys На предстоящем саммите европейские лидеры должны решить, кому доверить руководство ЕС на следующие пять лет.