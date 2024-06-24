"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе© AP Photo / Olivier Matthys На предстоящем саммите европейские лидеры должны решить, кому доверить руководство ЕС на следующие пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бить по энергетике Украины "тысячами" ракет бесполезно: Особая цель мощных ударов ВКС. Охота началась - эксперт о победе в кратчайшие сроки
- Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ
- "У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки
Свежие комментарии