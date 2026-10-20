В последние годы игры по Star Wars не обходятся без экшена, оправдывающего слово «войны» в названии. Размахивание мечом в дилогии Star Wars Jedi, тактические перестрелки в Star Wars Zero Company, космические дуэли в Star Wars: Squadrons — всё не перечесть.
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