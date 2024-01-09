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CNN: США намерены направить Израиль к боевым действиям меньшей интенсивности

CNN: США намерены направить Израиль к боевым действиям меньшей интенсивности

Делегация госсекретаря США Энтони Блинкена в Тель-Авиве рассчитывает обсудить план министра обороны Израиля Йоава Галланта на следующий этап вооруженного конфликта в секторе Газа, США намерены "подтолкнуть" Израиль к "неизбежному" переходу боевых действий к фазе меньшей интенсивности.

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