CNN: США намерены направить Израиль к боевым действиям меньшей интенсивности

Делегация госсекретаря США Энтони Блинкена в Тель-Авиве рассчитывает обсудить план министра обороны Израиля Йоава Галланта на следующий этап вооруженного конфликта в секторе Газа, США намерены "подтолкнуть" Израиль к "неизбежному" переходу боевых действий к фазе меньшей интенсивности.
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