Не только Taurus: с чем Мерц приедет в Киев?. Немецкое издание Die Welt пишет, первой страной, которую будущий канцлер Германии Фридрих Мерц посетит в статусе главы правительства, с большой степенью вероятности, станет Украина.
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