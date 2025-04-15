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Не только Taurus: с чем Мерц приедет в Киев?

Не только Taurus: с чем Мерц приедет в Киев?

Не только Taurus: с чем Мерц приедет в Киев?. Немецкое издание Die Welt пишет, первой страной, которую будущий канцлер Германии Фридрих Мерц посетит в статусе главы правительства, с большой степенью вероятности, станет Украина.

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Александр Корякин
Может, по дороге в Киев этого Перца обнулить?
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