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Политолог Дудчак: экспортные запреты от Японии не станут катастрофой для России

Политолог Дудчак: экспортные запреты от Японии не станут катастрофой для России

Япония вводит запрет на экспорт в Россию еще 164 категорий товаров. Речь, в частности, идет об автомобильном масле, неорганических химикатах, ручных электроинструментах, яхтах, прогулочных и спортивных судах.

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