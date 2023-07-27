Русский учёный обнулил исследование американцев: Гольфстрим будет всегда
Никакой катастрофы из-за исчезновения Гольфстрима не будет, уверен русский учёный.Западную публику пугают климатическими катастрофами.
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"Русский учёный уверен, что весь миф о глобальном потеплении на Западе создан ради наживы. "- ЭТО ФАКТ! Сам видел интервью с Медведевым (тогда президентом) во время сорванного саммита по глобальному потеплению, когда вскрылись многочисленные подделки метеоданных, сделанные "экологами".
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