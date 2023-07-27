Царьград

5 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Казахстан хочет стать провинцией Китая? Флаг ему в руки, барабан на шею и электричку навстречу!Россия не потащит...
  • Андрей Сергеевич
    Изловить и на кол посадить!Из пермского мини...
  • Олег Тимофеев
    😅🤣😂🇬🇧😅🤣😂🤡Власть получила ч...

Русский учёный обнулил исследование американцев: Гольфстрим будет всегда

Русский учёный обнулил исследование американцев: Гольфстрим будет всегда

Никакой катастрофы из-за исчезновения Гольфстрима не будет, уверен русский учёный.Западную публику пугают климатическими катастрофами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
&quot;Русский учёный уверен, что весь миф о глобальном потеплении на Западе создан ради наживы. &quot;- ЭТО ФАКТ! Сам видел интервью с Медведевым (тогда президентом) во время сорванного саммита по глобальному потеплению, когда вскрылись многочисленные подделки метеоданных, сделанные &quot;экологами&quot;.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх