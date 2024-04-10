В Тазовском стартует новый сезон интеллектуальных игр

В предстоящую субботу, 13 апреля, в Тазовском состоится фестиваль интеллектуальных игр (6+). В молодежном центре Тазовского района ожидают, что участниками интеллектуальной битвы станут не менее десяти команд, от шести заявки уже получены.
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