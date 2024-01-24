Шквал огня и ракетные удары по врагу на Харьковском направлении: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 января 2024 года Юлия СоколоваНочью по объектам ВСУ в Харькове нанесен удар баллистическими ракетами «Искандер».
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