Шквал огня и ракетные удары по врагу на Харьковском направлении: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 января 2024 года Юлия СоколоваНочью по объектам ВСУ в Харькове нанесен удар баллистическими ракетами «Искандер».