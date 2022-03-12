Замглавы МИД Рябков: Россия готова вести переговоры по безопасности с США

Однако предложения по безопасности, которые Москва направляла в декабре, уже не в силе, сказал дипломатРоссия готова вести переговоры с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но только при условии, что Соединенные Штаты ответят взаимностью.
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