В Краснодарском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном предпринимательстве

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых жителей Кубани в возрасте от 32 до 38 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ.
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