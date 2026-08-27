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Мировое обозрение

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Убрал кнопку «Начать тренировку»: неожиданный рост вовлечённости

Убрал кнопку «Начать тренировку»: неожиданный рост вовлечённости

Пару месяцев назад я увидел аномалию в своём приложении для изучения английских слов. Треть установивших его людей открывали главный экран, смотрели на огромную зелёную кнопку «Начать тренировку» и молча уходили.

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