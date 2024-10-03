ТАСС: 4 фигурантов дела о теракте в "Крокусе" не были против продления ареста

Этапированные в Москву из Дагестана в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" боевики группировки "Вилаят Хорасан", входящей в состав "Исламского государства", не были против продления им срока ареста.
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