Работники торговли попадут под волну сокращений в Тюменской области в сентябре

ТЮМЕНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Организации Тюменской области, по данным на 21 августа, предоставили сведения о поэтапном предполагаемом сокращении в сентябре 2026 года 161 сотрудника.
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